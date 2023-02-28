Asad Joraboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asad Joraboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asad Joraboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asad Joraboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asad Joraboev 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asad Joraboev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Asia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan U21 futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Asad Joraboev'nin Navbahor Namangan U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asad Joraboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asad Joraboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asad Joraboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asad Joraboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asad Joraboev şuan Navbahor Namangan U21 takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Asad Joraboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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