Asad Kasumovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asad Kasumovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asad Kasumovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asad Kasumovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asad Kasumovic 28 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asad Kasumovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascend Sports Group yapmaktadır. Asad Kasumovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 10 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Asad Kasumovic'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asad Kasumovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asad Kasumovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asad Kasumovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asad Kasumovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Aralık 2021 yılında Adelaide United

Asad Kasumovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asad Kasumovic şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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