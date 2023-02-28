Asad Sobirzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asad Sobirzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asad Sobirzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asad Sobirzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asad Sobirzhonov 3 Ağustos 2000 tarihinde Yangiyer şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Асад Сохибжон оглы Собиржонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asad Sobirzhonov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asad Sobirzhonov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Asad Sobirzhonov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Asad Sobirzhonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/asadsobirjonov.10?igshid=y9yvnt5e6yjn

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Asad Sobirzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asad Sobirzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Asad Sobirzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asad Sobirzhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2019 yılında FK Buxoro

31 Aralık 2019 yılında Pakhtakor

12 Şubat 2021 yılında Kokand 1912

31 Aralık 2021 yılında Pakhtakor

2 Şubat 2022 yılında Navbahor

31 Aralık 2022 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2023 yılında Navbahor

Asad Sobirzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asad Sobirzhonov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Asad Sobirzhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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