10 yıl Vakıf Gureba Hastanesi'nin başhekimliğini yapan ve "gariplerin dostu" olarak bilinen Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne verildi. Bu haberin ardından Asaf Ataseven, Asaf Ataseven kimdir? Nereli? Kaç yaşında?başlığıyla internet mecrasında çokça aratılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

ASAF ATASEVEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1932 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk orta ve lise tahsilini Gaziantep'te tamamladı. 1951 yılında girdiği tıp fakültesinden 1957 yılında çok iyi bir dereceyle ve altı ay erken mezun oldu. İzmir'de yedek subay okulunda altı ay öğrenim gördükten sonra Erzurum'da piyade alayı tabibi olarak askerliği tamamladı.

İŞ HAYATI

1958 yılında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde cerrahi kürsüsüne asistan oldu. Burada uzun yıllar başasistan olarak görev yaptı. 1964'te de uzmanlık imtihanını vererek genel cerrahi uzmanı oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1966 yılında, namaz kıldığı için atıldı. Danıştay'a başvurdu ve 1970 yılında davasını kazandı ve Danıştay kararı ile üniversitedeki görevine döndü. 1974 yılında doçent, 1982 yılında da profesör oldu. Üniversite dışında kaldığı 1974-1984 yılları arasında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi'nde genel cerrahi uzmanı şef muavini ve genel cerrahi kliniği şefi olarak çalıştı. 1984 yılında Bezm-i Alem Vâlide Sultan Vakıf Gurebâ Hastahânesi başhekimliğine getirildi. 1993 yılına on yılı aşkın bir süre yürüttüğü bu görevi sırasında hiç izin kullanmadı ve hastanenin vakfiyesinde yazılı olan şartları yerine getirebilmek için ciddi bir mücadele içinde oldu.

ESERLERİ