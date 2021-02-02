Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?Son dakika... İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kamu çalışanları idari izinli sayılacakFenerbahçe dünyada birinci! Ocak ayında etkileşim rekoru kırıldı!Haftalık burç yorumu 1 Şubat - 7 Şubat 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıBir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 2 Şubat 2021 Salı?Bakan Soylu'dan Boğaziçi öğrencilerine 'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında?15 Şubatta ilk hangi sınıflar açılacak? 15 Şubatta hangi sınıflar okula gidecek?Mesut Özil ilk kez kadroda! Hatayspor deplasmanında oynayacak m?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Aşağı Bakmayacağız nedir? Ne anlama gelir? Neden gündem oldu?

Aşağı Bakmayacağız nedir? Ne anlama gelir? Neden gündem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasına karşı çıkan öğrencilerin başlattığı protestolar sürüyor. Protestolarda polisin bir öğrenciye yönelik sözlerinin ardından #AsagiBakmayacagiz etiketi gündem oldu. Peki Aşağı Bakmayacağız nedir? Ne anlama gelir? Neden gündem oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atadı. Bulu'nun siyasi geçmişi ve rektörün üniversite içerisinden seçilmesini isteyen öğrenciler protesto gösterisi başlattı. Protestolar sürerken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük binasına gitmeye çalıştı. Burada polis ve bir öğrenci arasında yaşanan diyalogun ardından #AsagiBakmayacagiz etiketi Türkiye'de Twitter'da trend oldu. Bunun üzerine Aşağı Bakmayacağız nedir? Ne anlama gelir? Neden gündem oldu?  sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

AŞAĞI BAKMAYACAĞIZ NEDİR? NE ANLAMA GELİR? NEDEN GÜNDEM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne yürümek isteyen öğrencilerden birine " İn aşağı. Aşağı bak. Toplu gezmek yok" dedi. Daha sonra çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine öğrencilere destek olmak isteyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve ünlü isim #AsagiBakmayacagiz etiketi ile paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından  da söz konusu ifadenin yalan olduğunu ifade eden bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda  şu ifadelere yer verildi:

"Yalan’dan bir Slogan...

Aşağı bak - YALAN
Aşağıdan - DOĞRU

Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor."

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT