Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atadı. Bulu'nun siyasi geçmişi ve rektörün üniversite içerisinden seçilmesini isteyen öğrenciler protesto gösterisi başlattı. Protestolar sürerken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük binasına gitmeye çalıştı. Burada polis ve bir öğrenci arasında yaşanan diyalogun ardından #AsagiBakmayacagiz etiketi Türkiye'de Twitter'da trend oldu. Bunun üzerine Aşağı Bakmayacağız nedir? Ne anlama gelir? Neden gündem oldu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

AŞAĞI BAKMAYACAĞIZ NEDİR? NE ANLAMA GELİR? NEDEN GÜNDEM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne yürümek isteyen öğrencilerden birine " İn aşağı. Aşağı bak. Toplu gezmek yok" dedi. Daha sonra çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine öğrencilere destek olmak isteyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve ünlü isim #AsagiBakmayacagiz etiketi ile paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından da söz konusu ifadenin yalan olduğunu ifade eden bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yalan’dan bir Slogan...

Aşağı bak - YALAN

Aşağıdan - DOĞRU

Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor."