Asahi Nagatsuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asahi Nagatsuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asahi Nagatsuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Asahi Nagatsuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Asahi Nagatsuka 13 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 長塚 陽 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Asahi Nagatsuka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Asahi Nagatsuka'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Asahi Nagatsuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Asahi Nagatsuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Rissho Univ.
Asahi Nagatsuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Asahi Nagatsuka şuan Rissho University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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