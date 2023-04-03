Asahi Saito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asahi Saito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asahi Saito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Asahi Saito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Asahi Saito 9 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 齋藤 朝陽 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Asahi Saito Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Asahi Saito'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Asahi Saito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Asahi Saito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Asahi Saito şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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