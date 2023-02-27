Asahi Sasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asahi Sasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asahi Sasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asahi Sasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asahi Sasaki 26 Ocak 2000 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐々木 旭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asahi Sasaki Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asahi Sasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Asahi Sasaki'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Asahi Sasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asahi Sasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asahi Sasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asahi Sasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında RKU

2 Nisan 2018 yılında RKU FC

1 Şubat 2019 yılında RKU

1 Şubat 2022 yılında Kawasaki Front.

Asahi Sasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asahi Sasaki şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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