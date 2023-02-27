Asahi Uenaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asahi Uenaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asahi Uenaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asahi Uenaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asahi Uenaka 1 Kasım 2001 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 植中 朝日 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asahi Uenaka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Asahi Uenaka'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Asahi Uenaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asahi Uenaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asahi Uenaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asahi Uenaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında V-V. Nagasaki

9 Ocak 2023 yılında Yokohama F. M.

Asahi Uenaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asahi Uenaka şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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