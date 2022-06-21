ASAL Araştırma vatandaşlar sordu, çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin en önemli sorunu ve bunu çözebilecek o parti...
ASAL Araştırmanın Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 76.3'ü ekonomiyi en büyük sorun olarak gördü. Çalışmaya göre vatandaşların yüzde 30.8'ü AK Parti'nin bu sorunları çözebileceği yönünde görüş belirtti.
Düzenli olarak kamuoyunun nabzını tutan, ASAL Araştırma Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 26 ilde 7-14 Haziran tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 3 bin kişi ile gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara " Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.
TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU
Vatandaşların verdiği cevaplara göre anketten çıkan sonuçlar şöyle:
Ekonomi: Yüzde 76,3
İşsizlik: Yüzde 7.5
Mülteciler: Yüzde 3.0
Eğitim: Yüzde 2.8
Terör: Yüzde 2.0
Adalet: Yüzde 1.9
Demokrasi: Yüzde 1.5
Kürt sorunu: Yüzde 0.9
Sorun yok: Yüzde 1.9
Diğer: Yüzde 2.2
SORUNLARI HANGİ PARTİ ÇÖZER?
Öte yandan vatandaşlara, " Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlar şöyle oldu:
AK Parti: Yüzde 30.8
CHP: Yüzde 21.4
İYİ Parti: Yüzde 7.5
HDP: Yüzde 5.2
MHP: Yüzde 2.0
DEVA Partisi: Yüzde 0.8
Saadet Partisi: Yüzde 0.6
Gelecek Partisi: Yüzde 0.5
Diğer: Yüzde 4.7
Hiçbiri: Yüzde 26.5
Asal Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar seçimin kaderini belirleyecek
Devlet Bahçeli, 2023 seçiminin sonuçlarını açıkladı: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy çokluğuyla yeniden seçilecektir"
ORC Araştırmanın son seçim anketi yayımlandı! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Son seçim anketinde vatandaşa soruldu: Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İlk sıra aynı kaldı, oy oranlarında fark var
Gezici Araştıma'nın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti damga vurdu, altılı masada geride kaldı! İşte partilerin oy oranları