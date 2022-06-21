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ASAL Araştırma vatandaşlar sordu, çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin en önemli sorunu ve bunu çözebilecek o parti...

ASAL Araştırmanın Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 76.3'ü ekonomiyi en büyük sorun olarak gördü. Çalışmaya göre vatandaşların yüzde 30.8'ü AK Parti'nin bu sorunları çözebileceği yönünde görüş belirtti.

ASAL Araştırma vatandaşlar sordu, çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin en önemli sorunu ve bunu çözebilecek o parti...

Düzenli olarak kamuoyunun nabzını tutan, ASAL Araştırma Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 26 ilde 7-14 Haziran tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 3 bin kişi ile gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara " Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

ASAL Araştırma vatandaşlar sordu, çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin en önemli sorunu ve bunu çözebilecek o parti...

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU

Vatandaşların verdiği cevaplara göre anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Ekonomi: Yüzde 76,3

İşsizlik: Yüzde 7.5

Mülteciler: Yüzde 3.0

Eğitim: Yüzde 2.8

Terör: Yüzde 2.0

Adalet: Yüzde 1.9

Demokrasi: Yüzde 1.5

Kürt sorunu: Yüzde 0.9

Sorun yok: Yüzde 1.9

Diğer: Yüzde 2.2

ASAL Araştırma vatandaşlar sordu, çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin en önemli sorunu ve bunu çözebilecek o parti...

SORUNLARI HANGİ PARTİ ÇÖZER?

Öte yandan vatandaşlara, " Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlar şöyle oldu:

AK Parti: Yüzde 30.8

CHP: Yüzde 21.4

İYİ Parti: Yüzde 7.5

HDP: Yüzde 5.2

MHP: Yüzde 2.0

DEVA Partisi: Yüzde 0.8

Saadet Partisi: Yüzde 0.6

Gelecek Partisi: Yüzde 0.5

Diğer: Yüzde 4.7

Hiçbiri: Yüzde 26.5

ASAL Araştırma vatandaşlar sordu, çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin en önemli sorunu ve bunu çözebilecek o parti...

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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