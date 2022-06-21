ASAL Araştırma vatandaşlar sordu, çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte Türkiye'nin en önemli sorunu ve bunu çözebilecek o parti... ASAL Araştırmanın Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 76.3'ü ekonomiyi en büyük sorun olarak gördü. Çalışmaya göre vatandaşların yüzde 30.8'ü AK Parti'nin bu sorunları çözebileceği yönünde görüş belirtti.

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