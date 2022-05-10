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  3. ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

ASAL Araştırma ve Danışmanlık'ın yaptığı ankette "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 31.6'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini ifade etti.

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Kamuoyunun nabzını tutan araştırmalara imza atan Asal Araştırma ve Danışmanlık, mayıs ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 30 büyükşehirde 5-8 Mayıs tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri olan 2 bin 400 kişi ile yapılan ankette  "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK SIRADA YER ALDI

Ankette katılan katılımcıların yüzde 31.6'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini beyan etti. Adaylar ve aldıkları oy oranı şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 31,6

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Mansur Yavaş: Yüzde 13, 7

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Kemal Kılıçdaroğlu:  Yüzde 12,5

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9,6

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Meral Akşener: Yüzde 7,0

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.8

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Ali Babacan: Yüzde 2,1

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Abdullah Gül: Yüzde 1,8

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 1,4

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Tunç Soyer: Yüzde 1.2

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Ekmeleddin İhsanoğlu: Yüzde 0.7

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Diğer: Yüzde 1.4

ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Tayfun Altuntaş
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