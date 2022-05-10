ASAL Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı anketinde çarpıcı sonuçlar! En kapsamlı anketin ilk sırası değişmedi! İşte adayların o oy oranları...

Kamuoyunun nabzını tutan araştırmalara imza atan Asal Araştırma ve Danışmanlık, mayıs ayında gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 30 büyükşehirde 5-8 Mayıs tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri olan 2 bin 400 kişi ile yapılan ankette "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK SIRADA YER ALDI

Ankette katılan katılımcıların yüzde 31.6'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini beyan etti. Adaylar ve aldıkları oy oranı şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 31,6

Mansur Yavaş: Yüzde 13, 7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 12,5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9,6

Meral Akşener: Yüzde 7,0

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.8

Ali Babacan: Yüzde 2,1

Abdullah Gül: Yüzde 1,8

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 1,4

Tunç Soyer: Yüzde 1.2

Ekmeleddin İhsanoğlu: Yüzde 0.7

Diğer: Yüzde 1.4