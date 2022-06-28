Asal Araştırmanın cumhurbaşkanlığı seçim anketinde beklenen sonuçlar! Vatandaş tercihini yaptı, adayların oy oranları şaşırttı Asal Araştırmanın anketinde yer alan " Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusun yanıt verenlerin yüzde 30.5'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini beyan etti. Erdoğan'ın en yakın aday olan Mansur Yavaş'a 12 puan fark atması dikkat çekti.

1 15 Asal Araştırma, Türkiye Siyasi Gündem Haziran 2022 Araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelindeki 26 ilde 7-14 Haziran tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 3 bin kişi yapılan ankette vatandaşlara cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayı tercih edecekleri soruldu.