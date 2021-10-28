Asal Sayı ne demek, TDK'ya göre Asal Sayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Asal sayı ne demek? Asal sayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi asal sayı kelimesi. Peki asal sayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre asal sayı nedir, asal sayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ASAL SAYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Asal sayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre asal sayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendisinden ve 1'den başka böleni olmayan, 1'den büyük sayı: 2, 3, 5 vb

