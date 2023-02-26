Asamoah Fiifi Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asamoah Fiifi Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asamoah Fiifi Anderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asamoah Fiifi Anderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asamoah Fiifi Anderson 6 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asamoah Fiifi Anderson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asamoah Fiifi Anderson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Asamoah Fiifi Anderson'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asamoah Fiifi Anderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asamoah Fiifi Anderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asamoah Fiifi Anderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asamoah Fiifi Anderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Asamoah Fiifi Anderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asamoah Fiifi Anderson şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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