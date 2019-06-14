Asan: “Daha nitelikli sürücüler yetiştiriyoruz”

Karadeniz Sürücü Kursları Federasyon Başkanı ve Samsun Sürücü Kursları Derneği Başkanı Yıldıray Asan, getirilen taban fiyat uygulamasıyla birlikte sürücü kurslarının eğitim kalitesinin arttığını, kaza oranının azaldığını söyledi.

Yıldıray Asan ve Sürücü kursları sahipleri taban fiyat uygulamasıyla ilgili Samsun Öğretmenevinde basın toplantısı düzenledi. Taban fiyat uygulamasıyla birlikte eğitim kalitelerinin arttığını söyleyen Asan, "Samsun'da taban fiyat 1299 TL olarak belirlendi. Eskiden bu uygulama yokken 200-300 liraya ehliyet veriyorduk. "Kasaptan mı aldın ehliyeti manavdan mı aldın" şeklinde tabirler ortaya atılıyordu. Fakat şimdi taban fiyatın konulmasıyla 14 saat akan trafikte eğitim veriyoruz. Daha nitelikli sürücüler yetiştiriyoruz" dedi.

"3 kurs tespit edildi"

Denetim firması tarafından taban fiyat uygulamasına uymayan sürücü kursların tespit edildiğini belirten Asan, "Samsun'da toplam 45 sürücü kursundan 3 kurs denetleme firması tarafından tespit edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan taban fiyat uygulamasına uymayan sürücü kurslarına ilk olarak asgari ücretin 5 katı, ikinci olarak asgari ücretin 20 katı üçüncü de ise kurum ruhsatı iptali veriliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA