Asanda Buthelezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asanda Buthelezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asanda Buthelezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asanda Buthelezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asanda Buthelezi 24 Eylül 2002 tarihinde Newcastle, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asanda Buthelezi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Asanda Buthelezi'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asanda Buthelezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asanda Buthelezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asanda Buthelezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asanda Buthelezi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2021 yılında Maritzburg Utd.

Asanda Buthelezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asanda Buthelezi şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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