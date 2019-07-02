Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı BURSA (AA) - Bursa'da 12 katlı metruk binanın 9. katından asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki 12 katlı metruk binaya giren T.Ç. ve 3 arkadaşı, en üst katta bir süre manzara izledi. Gençler merdivenden...

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