Asansör projesini maskesiz incelediler

Bilecik Ticaret Sanayi Odasının bazı yönetim kurulu üyeleri Şeyh Edeali Türbesi'ne yapılan asansör projesinin maske takmadan incelerken, birde bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle Şeyh Edebali Türbesi'ne inşa edilen 17 metre yüksekliğindeki asansör hızla yükseliyor. Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Başkan Yardımcısı Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan inceleme Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin Korana virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında maske takarken, Başkan Yardımcısı Ercan Düzgün ve bazı yönetim kurulu üyelerinin maske takmaması gözlerden kaçmadı. Üstüne bir de çekinilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Şeyh Edebali Türbesi Asansör Projesini inşaatını yerinde inceledi" dediler.

Kaynak: İHA