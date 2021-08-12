Asansör tavanına sıkışan 2 aylık bebek hayatını kaybetti!

Tekirdağ'da iki çocuğuyla dışarı çıkmak için asansöre binen kadının bebeği asansör tavanına sıkıştı. Annenin yaşadığı çaresiz anlar güvenlik kameralarına yansıdı.2 aylık bebek asansör ile tavan arasında sıkıştıktan sonra 6 metre yükseklikten boşluğa doğru düştü. Olay anında şoke olan anne, bebeğini kurtarmak için elinden geleni yaptı .Apartman sakinlerinin ambulansı araması üzerine Avzem Ada Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan anne Gülperi Karaşal, 9 Ağustos'ta çocuklarıyla evinden çıktıktan sonra asansöre bindi. Karaşal, bebek arabasındaki 2 aylık kızı Avzem Ada'yı asansörden indirmek istediği sırada, asansör kapısı kapanmadan yukarıya doğru hareket etti. 2 aylık bebek asansör ve tavan arasına sıkışıp kaldıktan sonra 6 metre yükseklikten boşluğa doğru düştü. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.