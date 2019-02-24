Asansör yere çakıldı: 5 yaralı

Eskişehir'de asansöre binen 5 kişi, asansörün 2. kattan bodrum katına kadar düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Arifiye Mahallesi Dönemeç Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. M.D. (43), Z.G. (41), M.Y. (52), T.N.Y. (7) ve A.G. (7) misafir olarak bulundukları İ.Y.'nin (32) evinden ayrılmak için asansöre bindiler. Daha sonra asansör 2. kattan 1. kata kadar indi. Ardından zemin kata kadar inen asansör buradan bodrum katına düştü. Asansörün düşmesiyle birlikte içinde bulunan 5 kişi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Meydana gelen kaza sonrası asansör üzerinde teknik inceleme yapılması için olay yeri mühürlendi. Asansör bakımından sorumlu firma yetkilisi A.Ö. (50) ile bina yöneticisi H.Y.'nin (54) şüpheli olarak ifadeleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA