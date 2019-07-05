Asansöre giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın asansörüne giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'ndaki bir apartmanın asansörüne yılan girdi.Asansörün kapısı açıldığında yılanı gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine...

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın asansörüne giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'ndaki bir apartmanın asansörüne yılan girdi. Asansörün kapısı açıldığında yılanı gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: AA



