ASAT, Yelten mahallesinde eskiyen içme suyu boruları yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi Yelten mahallesinde bulunan zamanla eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu boru hattını yeniliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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ASAT, Yelten mahallesinde eskiyen içme suyu boruları yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesi Yelten mahallesinde bulunan zamanla eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu boru hattını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ilçelerde eskiyen, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sürekli arıza çıkaran içme suyu borularını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden bu çalışmalar kapsamında Korkuteli ilçesi Yelten mahallesinde 13 km'lik içme suyu boru hattı yenileniyor.

Deforme olan borular yenileniyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Korkuteli Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu önce içme suyu hattının yenileceğini daha sonra da asfaltlama çalışması gerçekleştirileceğini söyledi. Astarcıoğlu "Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızdan gelen talep üzerine Korkuteli ilçesi Yelten mahallesinde eskiyen içme suyu boru hattının yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her gün kurumumuza arıza bildiriliyordu ve ekiplerimiz tamir için sık sık buraya geliyordu. 13 km'lik alanda başlattığımız hat yenileme çalışmasının ardından asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman bu sorunlardan kurtulacağız" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İrfan Şahin mahallelerinde bulunan boru hatlarında günlük 3-5 tane patlama olduğunu ve içme sularının kesintiye uğradığını söyledi. Yelten Mahalle Muhtarı Yetiş Özen ise , "Mahallemizde bulunan içme suyu alt yapısı 60- 70 yıllıktı. Zamanla eskiyen borulardan dolayı patlamalar yaşanıyor ve sık sık içme suyumuz kesiliyordu. Başkanımız seçimden önce geldi ve içme suyu borularının değiştirileceğinin sözünü vermişti, sözünü tuttu" dedi.

ASAT, Yelten mahallesinde eskiyen içme suyu boruları yeniliyor

ASAT, Yelten mahallesinde eskiyen içme suyu boruları yeniliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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