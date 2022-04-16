Asayiş Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asayiş Polisi görev tanımı nedir, Asayiş Polisi ne iş yapar, Asayiş Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asayiş Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asayiş Polisi Tanımı;

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Asayiş Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Asayiş Polisi Maaşları

Asayiş Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Asayiş Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asayiş Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.01

Meslek Adı :

Asayiş Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Asayiş Polisi, asayişi etkileyen ve polisin takibini gerektiren suç durumlarında, kanuni mevzuatın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, suça el koyma, olay araştırması yapma, olay failini yakalama, gözaltına alma, ifade alma ve adliyeye sevk işlemleri ile önleyici güvenlik hizmetlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asayiş Polisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Olay yerini tespit etmek ,

b) Olayın devamını ve kargaşayı önlemek,

c) Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamak,

d) Olay yerini muhafaza altına almak,

e) Olay yeri görgü ve tespit tutanağı düzenlemek,

f) Olayla ilgili kimlik tespiti yapmak,

g) Suç delillerini belirlemek, muhafaza etmek,

h) Olay taraflarından ve tanıklarından bilgi almak,

i) Şüpheli şahısları belirlemek,

j) Olayla ilgili teknik bilgi toplamak,

k) Olay failini tespit etmek,

l) Maddi delilleri hukuki anlamda kullanılır hale getirmek (suç aletlerinin balistik incelemesinin yapılmasını sağlamak, delillerin biokimya incelemesinin yapılmasını sağlamak vb.),

m) Failin bulunduğu yeri tespit etmek,

n) Yakalama planı yapmak,

o) Çevre güvenliği almak,

p) Yakalama mahalline girmek,

q) Faili etkisiz hale getirmek,

r) Olay failini gözaltına alma işlemlerini yapmak,

s) Sanığı ifade almaya hazırlamak, sanık ifadesini almak, sanık ifadesini değerlendirmek,

t) Sanığa olay tatbikatı yaptırmak,

u) Tahkikat dosyasını hazırlamak,

v) Tahkikat dosyası ve sanığın savcılığa sevkini yapmak ve adliye işlemlerini takip etmek,

w) Şubeler ve kurumlar arası yazışmaları yapmak, adli ve idari evrakların kaydını tutmak, asayişle ilgili verileri bilgisayara girmek, suç defteri tutmak vb. idari işlemleri yapmak,

x) Önleyici güvenlik hizmetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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