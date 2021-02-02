Aşçı Maaşı Ne Kadardır, Aşçı Ne İş Yapar? 2021 Aşçı Maaşının Alt ve Üst Sınırı?

Aşçı ; Otel, lokanta, hastane, gemi, yolcu treni ve kamuya açık yiyecek yenilen diğer yerlerde, öğünleri planlayan, yemekleri hazırlayan ve pişiren, mutfaktaki çalışmaları organize eden kişidir. Bu haberimizde aşçı mesleğinde çalışanların ne kadar maaş aldıklarını, maaşlarının alt ve üst sınırlarının ne kadar olabildiğini, aşçı mesleğinde çalışanların hangi görevleri ifa ettiğini sizler için derledik

AŞÇI MAAŞI ALT VE ÜST SINIRI NE KADARDIR?

AŞÇI ORTALAMA MAAŞI (Aylık) - 3.900 - TL

AŞÇI EN DÜŞÜK MAAŞI (Aylık) - 2.825 - TL

AŞÇI EN YÜKSEK MAAŞI (Aylık) - 5.100 -TL

AŞÇI OLABİLMEK İÇİN NE MEZUNU OLMAK GEREKMEKTEDİR.

İlkokul mezunu olmak aşçı mesleğinde görev yapabilmek için yeterlidir.

AŞÇI NE İŞ YAPAR?

Bu yeterliliğe sahip kişi; Çalışma sahasında ve görev sürecindeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar.

Çalışma sahasında ve görev sürecindeki çevre koruma önlemlerini açıklar.

İş süreçlerinin ve ekibin organizasyon sürecini açıklar.

Araç gereç ve ekipmanların bakımını açıklar.

Mutfakta kullanılan malzemelerin tedarik ve stok uygulamalarını tanımlar.

Standart menü ve reçete hazırlığını açıklar.

Üretim süreçleri ile ilgili bütçe verilerini oluşturur.

Açık büfe tasarımının özelliklerini açıklar.

Yemek ve yiyeceklerin sunum ve servis işlemlerini düzenler.

Mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit eder.

İş süreçlerinde kişisel hijyen ve sağlık uygulamalarını açıklar.

Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde gıda güvenliği kavramları, risk ve tehlikelerini tanımlar.

Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde ürün, gıda malzemeleri, araç-gereç, ekipman ve üretim alanları ile ilgili hijyen ve sanitasyon uygulamalarını açıklar.

İş süreçlerinde verimliliğe, kalitenin ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine dair işlemleri belirler.

Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel gıda maddelerini açıklar.

Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel malzemelerin yemeğe hazırlık işlemlerini uygular.

Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

Çorbaların ön hazırlığını yapar.

Çorba çeşitlerini hazırlar.

Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

Sıcak ve soğuk sos hazırlar.

Salata ve meze çeşidi hazırlar.

Yumurtayı suda, sahanda, tavada pişirir.

Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

Sıcak, soğuk sunulan et yemeği/yemekleri hazırlar.

Sarılarak yapılan et yemeği hazırlar.

Balık ve su ürünleri yemeği/yemekleri hazırlar.

Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

Çeşitli sebze pişirme yöntemlerini uygular.

Taze sebze ve kuru baklagil yemeği/yemeklerini yapar.

Etli veya zeytinyağlı dolma veya sarma hazırlar.

Sebze garnitürleri hazırlar.

Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

Hamur işi çeşit(ler)ini hazırlar.

Pilav ve makarna çeşit(ler)i hazırlar.

Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

Sütlü, çikolatalı veya hamurlu tatlı hazırlar.

Meyveli tatlı ve hoşaf, komposto hazırlar.

Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.

AŞÇI OLABİLMEK İÇİN MYK BELGESİ GEREKLİ MİDİR?

Bu tür kapsamındaki yeterliliklere ait öğrenme kazanımları, örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

AŞÇI MESLEĞİ YETERLİLİK KODU

TR00102133

AŞÇI MESLEĞİ YETERLİLİK ADI

Aşçı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

AŞÇI MESLEK KODU NEDİR?

Türk Meslekler sözlüğünde aşçı mesleğinin meslek kodu 5120.10 olarak belirlenmiştir.

AŞÇI MESLEĞİNİN MESLEK TANIMINA İLGİLİ HABERİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Aşçı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur?

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