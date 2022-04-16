Aşçı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Aşçı Yardımcısı görev tanımı nedir, Aşçı Yardımcısı ne iş yapar, Aşçı Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aşçı Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aşçı Yardımcısı Tanımı;

__

Aşçı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Aşçı Yardımcısı Maaşları

Aşçı Yardımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Aşçı Yardımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aşçı Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.22

Meslek Adı :

Aşçı Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yemeklik malzemelerin hazırlanması, yemek çeşitlerinin yapılması, mutfağın düzen ve temizliğinin sağlanması işlerinde aşçıya yardımcı olan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Aşçı Yardımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temizlik ve sağlık kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

b) Günün mönüsüne göre yapılacak yemeklik malzemeleri mutfağa getirmek/getirilmesini sağlamak,

c) Yemeklik malzemelerin temizlenmesi, soyulması, ayıklanması, doğranması vb. işlemleri yapmak,

d) Garnitür olarak kullanılacak yiyecekleri hazırlamak,

e) Et ve sebze çeşitlerine göre çeşitli soslar hazırlamak,

f) Etli, sebzeli, sıcak ve soğuk yemek çeşitlerinin pişirilmesinde aşçıya yardımcı olmak,

g) Kahvaltılık malzemeleri servise hazırlamak,

h) Gelen erzak malzemelerini depoya taşımak/taşıttırmak,

i) Kullanılan araç ve gereçler ile malzeme ve donanımların ve mutfağın genel temizliğini yapmak/yaptırmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

k) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?