Aşçı (Yöresel Mutfak) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Aşçı (Yöresel Mutfak) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Aşçı (Yöresel Mutfak) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Aşçı (Yöresel Mutfak) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Aşçı (Yöresel Mutfak) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Aşçı (Yöresel Mutfak) Maaşı Ne Kadar? 2022 Aşçı (Yöresel Mutfak) Maaşları

Aşçı (Yöresel Mutfak) maaşı ortalama olarak aylık 7250_TL'dir. En düşük Aşçı (Yöresel Mutfak) maaşı 5950_TL, En yüksek ise 8550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aşçı (Yöresel Mutfak) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.13

Meslek Adı :

Aşçı (Yöresel Mutfak)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Aşçı (Yöresel Mutfak); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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