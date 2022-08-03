ASEAN-Türkiye Sektörel Ortaklık toplantısında açılış konuşması yapan Mevlüt Çavuşoğlu: "Amacımız Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek"

Bugün düzenlenen 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı için Kamboçya’nın başkenti Punom Pen'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi açılış konuşması gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında, daha önce farklı ülkelerde gerçekleştirdiği ziyaretleri de hatırlatan Bakan, “Geçtiğimiz ay da Kazakistan ve Azerbaycan ile Bakü’de toplantı gerçekleştirdik. Orta Asya’daki kardeşlerimizle ulaştırma ve enerji bağlarımızı arttırıyoruz. Hep birlikte sürdürülebilir bir ulaştırma koridoru oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

AMACIMIZ UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI SONA ERDİRMEK

Ülkemiz ve ASEAN arasında kurulan ortaklığın küresel tehditlerle mücadele adına çok önemli olduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler ile yoğun diplomatik çabalarımızla Ukrayna tahılının güvenli bir biçimde nakliyesinin sağlanması için bir anlaşmaya vardık. Birleşmiş Milletler, bu anlaşmanın küresel anlamda gıda piyasalarında güven artırıcı bir etkisi olacağına inanıyor. Aynı zamanda bu anlaşmanın bir müzakere zeminini de hazırlamasını ümit ediyoruz. Amacımız tabii ki Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek” açıklamalarına yer verdi.

ASEAN'I DESTEKLİYORUZ

Ortaklığın 5'inci senesine girdiklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Yeni Asya stratejimiz ile birlikte biz aynı zamanda ASEAN’la angajmanımızı artırmaya çalışıyoruz. ASEAN’nın gerçekten hükümetimiz tarafından desteklendiğini ifade etmek istiyorum. Tüm Türk paydaşlar bu stratejiyi desteklemeye devam ediyor. Ben aslında bu aşamada işbirliğimizi bir sonraki ortaklık seviyesine getirmeye artık yaklaştığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.