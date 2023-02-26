Asekho Tiwani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asekho Tiwani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asekho Tiwani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asekho Tiwani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asekho Tiwani {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asekho Tiwani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Asekho Tiwani'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asekho Tiwani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asekho Tiwani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asekho Tiwani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asekho Tiwani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asekho Tiwani şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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