Asel bebeğin cansız bedeni balçık içerisinde bulundu

Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni ekipler tarafından arama çalışmalarının 5 gününde balçık içerisinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Asel bebeğin cansız bedeni balçık içerisinde bulundu

Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni ekipler tarafından arama çalışmalarının 5 gününde balçık içerisinde bulundu. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Taş ağaç parçalarıyla oluşmuş bir balçık Asel bebeğimizi kavrıyor ve kapatıyor. Bu şekilde aramayı da zorlaştırdı" dedi.

Asel Balcan'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından olay mahalline gelen Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin cansız bedeninin bulunduğunu belirterek, "Gönül isterdi ki Asel bebeğimizi canlı bir şekilde ailesine, annesine, annesinin kucağına iade etmeyi çok arzu ederdik ama maalesef 5 gündür yaptığımız arama neticesinde cansız bedenine ulaştık. Birazdan ailesine teslim edeceğiz. Asel bebeğimiz artık cennet bahçesinde. Rabbim tüm ailesine sabırlar versin. Bütün herkesin başı sağolsun. Olanca şekilde mücadelemizi gösterdik, 5 gün arama tarama yaptık. Yaklaşık 10 kilometre civarında bir sahayı bütün ekibimizle AFAD çalışanları başta olmak üzere, UMKE, STK'larımız, askerimiz, polisimiz, gönüllü vatandaşlarımız yaklaşık 410 arama kurtarma görevlisiyle, köpeklerimizle, dalgıçlarımızla büyük bir mücadele örneği sergiledik. Gece gündüz çalıştık. Asel bebeğimizle yüreğimiz attı. Çok gayret gösterdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok üzgünüz ama bebeğimizi bulduğumuzdan dolayı ona da mutluyuz. En azından cansız bedenine ulaşmak da aileyi de bizleri de memnun etti. Sel felaketleri sadece Aksaray'da değil ülkemizin birçok yerinde cereyan etti. Sel felaketlerinde vefat eden başta Asel bebeğimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yakınlarının başı sağolsun, ölenlerin mekanları cennet olsun. Yaralananlara da Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.

Vali Kumbuzoğlu, "Selin özelliği, dere suyunun tamamen balçıkla kaplanması. Balçık yapışkan bir özellik taşıyor. Dolayısıyla taş ağaç parçalarıyla oluşmuş bir balçık Asel bebeğimizi kavrıyor ve kapatıyor. Bu şekilde aramayı da zorlaştırdı. İş makinelerinin de yardımıyla arkadaşlarımız bu balçığı fark ediyorlar ve balçığı üstünden alarak bebeğimize ulaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Vali Kumbuzoğlu olay mahallinde bulunan Asel bebeğin ailesine başsağlığı diledi. Asel bebeğin dedesi Hanefi Balcan da Kumbuzoğlu'na teşekkür ederek, "Başta siz olmak üzere burada çalışma yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evladımıza kavuştuk. Sağ olmasını bekledik ama bu da bir ümit çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Arama çalışmalarına katılan görevliler de Asel bebeğin ağaç kütüğü üzerinde balçık içerisinde bulunduğunu belirterek, "Kıyafeti balçığa bulaşmış, çorapları elbisesi üzerinde bulduk. Allah rahmet eylesin" dedi.

Asel bebeğin cansız bedeni görevliler tarafından cenaze aracına taşındı.

Asel bebeğin cansız bedeni balçık içerisinde bulundu

Asel bebeğin cansız bedeni balçık içerisinde bulundu

Asel bebeğin cansız bedeni balçık içerisinde bulundu

Asel bebeğin cansız bedeni balçık içerisinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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