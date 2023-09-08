Asel bebek son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'daki sel felaketinde annesinin kucağından düşerek sel sularında kaybolan ve cansız bedeni 5 gün sonra bulunan 3 aylık Asel bebek Güzelyurt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Asel bebek son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'daki sel felaketinde annesinin kucağından düşerek sel sularında kaybolan ve cansız bedeni 5 gün sonra bulunan 3 aylık Asel bebek Güzelyurt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray'da 3 Eylül Pazar günü meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı, 3 aylık Asel Balcan bebek ise sele kapılarak kayboldu. 5 gündür AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ve gönüllülerden oluşan 400'den fazla görevlinin katılımıyla aranan Asel bebeğin cansız bedeni bugün sabah saatlerinde balçıklar arasında bulundu. Asel bebeğin cansız bedeni cenaze aracı ile kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Asel bebek için ailesinin yaşadığı Güzelyurt ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Asel Balcan'ın cenazesi namazın ardından Aşağı Mahalle Mezarlığında dualarla defnedildi.

Cenaze namazına, ailesi ve yakınları, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Milletvekilli Hüseyin Altınsoy, Güzelyurt Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, belediye başkanları, STK başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Asel bebek son yolculuğuna uğurlandı

Asel bebek son yolculuğuna uğurlandı

Asel bebek son yolculuğuna uğurlandı

Asel bebek son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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