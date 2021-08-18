ASELSAN Konya'da faaliyet gösterecek olan merkezine 800'ü mühendis 400'ü nitelikli teknisyen olmak üzere 1200 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen personel adayları ise "ASELSAN personel alımı başladı mı 2021? ASELSAN 1200 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız konuya dair tüm detayları açıkladı. İşte detaylar...

ASELSAN PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI 2021?

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN'ın Konya'da bulunan merkezinin üretime başladığını duyurdu. Personel alım tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Detaylar bilgiler ASELSAN'ın internet sitesinde yer alıyor.

ASELSAN 1200 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Personel alımı yapılacak 800 mühendis ve 400 teknisyen toplamda 1200 personel çin başvuruların nasıl yapılacağı henüz belli değil. Başvuruların belirlenen tarihlerde ASELSAN'ın resmi sitesinden yapılacağı ön görülüyor.

ZİYA ALTUNYALDIZ'IN AÇIKLAMASI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya'nun savunma sanayisinde gerçek bir büyümeye gittiğini belirterek "ASELSAN Konya, savunma sanayisinde gerçek büyümeye, teknoloji transferine ve bu gelişimini diğer sektörlere yaymaya yönelik son derece kıymetliydi. ASELSAN Konya, çok hızlı şekilde tamamlandı ve geçen yıl devreye alındı. Şu anda farklı projeleriyle üretime ve istihdama başladı. Her geçen gün istihdamı artıyor. İnşallah 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışanı olacak. Bu çalışmaları diğer savunma sanayi şirketleriyle tedarik alım noktasında paylaşımı olacak. Küresel anlamda onların açılımını temin etmiş olacak. Konya'daki bu çalışmalar şehrimizin savunma sanayisinde Türkiye'de ilk 3'e yerleştiğini ortaya koydu." ifadelerini kullanıdı.