"Aselsan satılıyor mu?" sorularına şirketten yanıt geldi! Aselsan'ın açıklaması iddialara noktayı koydu!

Son günlerde en çok araştırılan konulardan biri de "Aselsan satılıyor mu" sorularının yanıtlarıydı. Askerî Elektronik Sanayi ya da kısaca ASELSAN, bazı basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulundu. Askeri Elektronik Sanayi şirketi, satılması iddialarına kesin bir yanıt vererek "Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN İDDİALAR"

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır" ifadelerine yer verildi.

ASELSAN NEDİR?

Askerî Elektronik Sanayi ya da kısaca ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi.