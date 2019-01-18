ASELSAN ve BEDAŞ DEPAR’a kalktı

BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, elektrik dağıtım şebekesinde arıza olmadan sorunu tespit eden yüzde 100 yerli cihaz DEPAR sahaya çıktı.

Biri BEDAŞ Ar-Ge Merkezi, 4'ü Beylikdüzü'ndeki trafo merkezlerine yerleştirilen DEPAR sayesinde, alçak gerilim şebekelerinin enerji, sıcaklık ve güç kalite ölçümleri yapılıyor; elde edilen veriler uzaktan izleme ve kontrol merkezine iletiliyor. Gelen verileri analiz eden izleme ve kontrol merkezi, kesinti ve arıza ihtimali üzerine henüz sorun yaşanmadan müdahale için ekipleri trafo merkezine yönlendiriyor. İlk sonuçları oldukça başarılı olan uygulamada ilk hedef, 100 adet DEPAR üreterek trafo merkezlerine yerleştirmek. Cihaz aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip.

Yaklaşık 21 aylık bir sürede tamamlanan proje kapsamında, BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen DEPAR, Aralık 2018 itibarıyla kullanılmaya başladı. Elektrik dağıtım şebekelerindeki trafo merkezlerine yerleştirilen DEPAR, toplam 3 bin 507 elektriksel parametreyi değerlendirerek alçak gerilim şebekelerindeki enerji, sıcaklık ve güç kalite ölçümlerini yapıyor. Elde edilen veriler bu cihaz üzerinden uzaktan izleme ve kontrol merkezine iletiliyor. Gelen verileri analiz eden izleme ve kontrol merkezi, kesinti ve arıza ihtimali üzerine henüz sorun yaşanmadan müdahale için ekipleri trafo merkezine yönlendiriyor.

ÇÖZÜME YÖNELİK YÖNLENDİRME YAPILMAYA BAŞLANDI

BEDAŞ'ın elektrik dağıtım şebekesinde üçüncü kişilere de ait olanlarla birlikte yaklaşık olarak 13 bin 500 trafo bulunuyor. Geliştirilen cihaz ile problem olduğu düşünülen trafo merkezlerinde gerekli ölçümlerin yapılabilmesi mümkün olarak erken alarm durumuna geçilebiliyor.

Cihazlardan edinilen verilerin bir merkezde toplanıp analiz edilmesiyle önleyici bakım, arıza giderme gibi çözüme yönelik yönlendirme yapılmaya başlamış durumda. Bu kapsamda projede dağıtım şirketinin önceliklerine uygun olarak özgün "izleme ve kontrol yazılımını" içeren alt sistem de geliştirildi.

Projede, alçak gerilim şebekesinden alınan detaylı verilerin yorumlanması ile yapılabilecek iyileştirmeler raporlanmaya başladı. Proje kapsamında İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik hizmeti alan müşterilerin memnuniyetinin artması, tedarik sürekliliği, hizmet kalitesi ve verimliliğinin iyileştirilmesi, müşterilere ve ülke ekonomisine olumlu katkılar hedefleniyor.

DHA