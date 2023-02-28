Asem Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asem Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asem Salah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asem Salah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asem Salah 15 Ekim 1987 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عاصم صلاح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asem Salah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 9 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Asem Salah'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Asem Salah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asem Salah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asem Salah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asem Salah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Petrol Asyut

1 Temmuz 2012 yılında El Dakhlia

20 Temmuz 2014 yılında El Raja

13 Temmuz 2015 yılında Gaish

9 Kasım 2020 yılında Bank El Ahly

Asem Salah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asem Salah şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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