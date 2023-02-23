Asen Chandarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Chandarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asen Chandarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asen Chandarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asen Chandarov 13 Kasım 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Асен Руменов Чандъров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asen Chandarov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Asen Chandarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Asen Chandarov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Asen Chandarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asen Chandarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asen Chandarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asen Chandarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Septemvri Sofia

1 Mart 2016 yılında Pirin Razlog

30 Haziran 2016 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2016 yılında Botev Plovdiv

1 Eylül 2016 yılında Septemvri Sofia

5 Temmuz 2019 yılında Levski Sofia

1 Ocak 2020 yılında Septemvri Sofia

22 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

10 Ocak 2022 yılında Septemvri Sofia

9 Ocak 2023 yılında Levski Sofia

Asen Chandarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asen Chandarov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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