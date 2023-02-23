Asen Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asen Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asen Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asen Georgiev 9 Temmuz 1993 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Асен Кирилов Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asen Georgiev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DB Football Agency yapmaktadır. Asen Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Asen Georgiev'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Asen Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asen Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Asen Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asen Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Levski Sofia II

1 Temmuz 2012 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2013 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2014 yılında Montana

11 Temmuz 2016 yılında NK Istra

3 Şubat 2017 yılında Beroe

11 Ağustos 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2019 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

Asen Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asen Georgiev şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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