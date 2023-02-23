Asen Mitkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Mitkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asen Mitkov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Asen Mitkov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Asen Mitkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Mitkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Asen Mitkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Mitkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Asen Mitkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Asen Mitkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Asen Mitkov 17 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Асен Иванов Митков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Asen Mitkov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Asen Mitkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Asen Mitkov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Asen Mitkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a_mitkov27/

Asen Mitkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Asen Mitkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Asen Mitkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Asen Mitkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Levski U19

1 Temmuz 2021 yılında Levski Sofia

Asen Mitkov kimdir

Asen Mitkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Asen Mitkov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Botev Plovdiv, Levski Sofia

Asen Mitkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Asen Mitkov nereli

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