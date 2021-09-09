Asena Atalay düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti! Bakanlar gözlerini alamadı
Bir dönemler çok konuşulan Asena Atalay uzun süren sessizliğini sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bozdu. Atalay'ın paylaştığı fotoğraflardaki düzgün fiziği çok sayıda beğeni aldı.
Caner Erkin'le evli olduğu dönemde Akmerkez'in bebek odasında şarkıcı Berkayla görüntüleri çıkan Asena Atalay uzun süre konuşulmuştu.
Daha sonraları da yaşadığı ilişkiler uzun süre magazin basınında gündemde kalan Asena Atalay, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla tekrar konuşulmaya başlandı.. Atalay, aylar sonra sosyal medyada bikinili fotoğraflarını paylaştı. Paylaştığı fotoğraflarda düzgün fiziğiyle öne öne çıkarken, fotoğraf karelerine ejderha emojisi de ekledi.