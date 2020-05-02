Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni (2)

HORMONLARDAN DOLAYI

Önceki gece yarısı canı karpuz çeken 7 aylık hamile, turizm sektörü çalışanı Cansu Akdemir Tümer, "Sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı dışarı çıkamayacaktık. Ben de normal şartlarda hiç böyle bir şey yapmam ama hamileliğin vermiş olduğu hormonlardan diyelim artık, Twitter'a üslubunca bir söz yazdım. Kısmi olarak bir isyan, aşermemden dolayı ve hamileler adına konuştum diyelim. Sağ olsunlar bana gece yarısı geri döndüler, telefon bilgilerimi istediler internet üzerinden. Daha sonra emniyet müdürlüğünden aradılar beni. Ertesi gün yardımcı oldular" dedi.

7 aylık erkek bir bebeğe hamile olduğunu ve ismini de "Ata" olarak belirdiklerini belirten Tümer, "Daha önce de aşermelerim tabi ki oldu ama yasaklamalar yoktu ve aradığımızı bulabiliyorduk. Küçük şeylerdi. Bu mevsimde karpuz gibi meyveyi bulmak zaten zor. Sağ olsun Valiliğimiz, kaymakamlık herkes yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

SON ANDA BULUNDU

Eşinin karpuz aşermesi nedeniyle Vali Münir Karaloğlu'nun özel izniyle dışarı çıkan ve bir havayolu şirketinde çalışan eşi Adem Samet Tümer, iznin saat 18.00 gibi netleştiğini ve 21.00'e kadar süre verildiğini belirterek, "Ben hemen hale gitmiştim. Fakat saat biraz geç olunca bütün karpuzcular falan kapatmıştı. Epey aradım yarım saat, 45 dakika kadar. Oradaki dükkanları tek tek gezdim. Ama yok. En son, bir adamdan rica etmiştim karpuz lazım diye. "Yok abi bulamayız" falan demişti. Daha sonra da tam vazgeçtim çıkacakken adam ıslık çalıp beni durdurdu. "Ya abi ben bir tane almıştım yemek için yenge madem hamile onu vereyim size" dedi. Sağ olsun onu verdi. O şekilde bulmuş olduk" dedi.

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Kaynak: DHA