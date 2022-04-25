Asfalt Çatı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asfalt Çatı İşçisi görev tanımı nedir, Asfalt Çatı İşçisi ne iş yapar, Asfalt Çatı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asfalt Çatı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asfalt Çatı İşçisi Tanımı;

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Asfalt Çatı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Asfalt Çatı İşçisi Maaşları

Asfalt Çatı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Asfalt Çatı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asfalt Çatı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7121.02

Meslek Adı :

Asfalt Çatı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Çatı Kaplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çatıları bir kat çatı kağıdı ve sıcak katran, bir kat stabilize malzemesi olmak üzere kat kat kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asfalt Çatı İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çatı kaplaması üzerine mop, fırça veya başka bir araçla sıcak katran sürmek,

b) Bunun üzerine bütün çatıyı kaplayacak ve kenarları birbiri üzerine binecek tarzda çatı kağıdı sermek ve yapıştırmak,

c) Çatı kağıtlarını çatı köşelerine veya borular, bacalar yahut diğer kısımlar etrafına uyacak şekilde kesmek,

d) Tayin edilmiş kaplama kalınlığına göre çatıya bir kat katran ve bir kat kağıt olmak üzere kat kat kaplamak,

e) Çatı yüzü ile duvarlar arasındaki açıya uyacak şekilde çinko veya kalın katranlı kağıt kesmek ve bunları yerlerine sermek,

f) Son kat üzerine kalınca bir kat sıcak katran dökmek ve üzerine tırmık veya sert bir süpürge ile stabilize malzemesi yaymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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