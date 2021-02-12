Asfalt İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Asfalt İşçisi Maaşları, Asfalt İşçisi İş İlanları

Asfalt İşçisi görev tanımı nedir, Asfalt İşçisi ne iş yapar, Asfalt İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asfalt İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asfalt İşçisi Tanımı; Bozulan asfalt yolların, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Asfalt İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Asfalt İşçisi Maaşları

Asfalt İşçisi maaşı ortalama aylık 3500 - TL'dir. En düşük Asfalt İşçisi maaşı 3000 -TL, En yüksek ise 4000 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asfalt İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Asfalt İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Asfalt İşçisi Ne İş Yapar?

a) Kullanılacak makine, ekipman ve malzemeleri hazırlamak,

b) Makine, ekipman ve malzemeleri araca yüklemek,

c) Çalışma yapılacak yol üzerine trafik uyarı levhalarını yerleştirmek,

d) Asfalt kesme makinesi ile bozuk alanı kesmek, yama yapmaya elverişli hale getirmek,

e) Yama yapılacak alanı, yağ ile yağlamak,

f) Asfalt malzemesini kürek ile yama yapılacak alana sermek,

g) Asfalt üzerinde seviye düzenlemesi yapmak,

h) El silindiri asfaltı düzlemek, sertleştirmek,

i) Çalışma alanını temizlemek, yoldaki uyarı levhalarını toplamak, yolu trafiğe açmak,

j) Makinelerin bakım ve temizliğini yapmak,

Asfalt İşçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Asfalt İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Asfalt İşçisi mesleğinin meslek kodu 9312.04 olarak belirlenmiştir

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