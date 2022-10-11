Asfalt Plenti Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asfalt Plenti Operatörü görev tanımı nedir, Asfalt Plenti Operatörü ne iş yapar, Asfalt Plenti Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asfalt Plenti Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asfalt Plenti Operatörü Tanımı;

__

Asfalt Plenti Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Asfalt Plenti Operatörü Maaşları

Asfalt Plenti Operatörü maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Asfalt Plenti Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asfalt Plenti Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.20

Meslek Adı :

Asfalt Plenti Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Asfalt plenti ile karışım hazırlama, kapak ayarı yapma, hazırlanan karışımı ısıtma ve elde edilen ürünü plenti çıkış ağzından nakliye araçlarına boşaltma işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Asfalt Plenti Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı doğrultusunda, karışımların hangi oranda yapılacağını ve bitümlü malzemenin ne miktarda verileceğini tespit etmek,

b) Gerekli karışımı hazırlamak için sıcak ve soğuk silo kapak ayarlarını yapmak,

c) Karışımı ısıtmak için brülörleri yakmak, kullanılacak akaryakıt ve madeni yağların yeterli miktarda bulundurulmasını sağlamak,

d) Yöntemine uygun olarak oluşturduğu malzemeyi plenti çıkış ağzından nakliye aracına boşaltmak,

e) Çalışma bitiminde karıştırıcı silonun, mamul malzeme silosunun, sıcak silonun ve tamburdaki malzemelerin boşaltılmasını sağlamak,

f) Soğuk silonun sürekli dolu olmasını sağlayarak karışımın bozulmamasını sağlamak,

g) Kullandığı malzemenin cinsine dikkat etmek, değişiklik durumunda dizayndaki değişikliği ilgililere haber vermek,

h) Kullanılan makine araç gereç ve ekipmanın basit bakımlarını ve temizliğini yapmak,

i) Kullanılan makine araç gereç ve ekipmanın gerekli yağlama işlerinin yapılması, kayış gibi parçalarının değişiminin yapılmasını sağlamak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?