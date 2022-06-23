Asfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden "Asfutmsifwffutsh" ne demek? soruları Joe Biden'ın konuşmasının ardından merak konusu oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz nisan ayındaki 'Amerikan ulusu tek bir kelimeyle tanımlanabilir: Asfutmsifwffutsh.' şeklindeki sözleri yeniden gündeme gelince vatandaş arama motorlarında meraklarını gidermek istedi. İşte detaylar...

ASFUTMSİFWFFUTSH NEDİR? JOE BİDEN "ASFUTMSİFWFFUTSH" NE DEMEK?

Joe Biden'ın Amerika ulusunu tanımlamak için kullandığı "Asfutmsifwffutsh" ifade, hiçbir anlam içermemektedir. Çevirilerde herhangi bir dille uyuşmayan bu terimin anlamı bilinmemektedir.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Nisan ayında kameralar karşısına geçerek Amerika ulusunun tanımını tek bir kelime ile özetlemek istemişti. "Amerika, tek bir kelime ile tanımlanabilecek bir ulustur: Asfutmsifwffutsh." şeklinde konuşan Biden'ın anlamsız ifadelerine tüm dünya hayret etmişti.