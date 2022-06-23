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Asfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden "Asfutmsifwffutsh" ne demek?

Joe Biden'ın Amerika tanımlaması için kullandığı "Asfutmsifwffutsh" terim merak konusu oldu. İşte, Asfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden "Asfutmsifwffutsh" ne demek? sorularının yanıtları...

Asfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden "Asfutmsifwffutsh" ne demek?

Asfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden "Asfutmsifwffutsh" ne demek? soruları Joe Biden'ın konuşmasının ardından merak konusu oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz nisan ayındaki 'Amerikan ulusu tek bir kelimeyle tanımlanabilir: Asfutmsifwffutsh.' şeklindeki sözleri yeniden gündeme gelince vatandaş arama motorlarında meraklarını gidermek istedi. İşte detaylar...

Asfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden Asfutmsifwffutsh ne demek?

ASFUTMSİFWFFUTSH NEDİR? JOE BİDEN "ASFUTMSİFWFFUTSH" NE DEMEK?

Joe Biden'ın Amerika ulusunu tanımlamak için kullandığı "Asfutmsifwffutsh" ifade, hiçbir anlam içermemektedir. Çevirilerde herhangi bir dille uyuşmayan bu terimin anlamı bilinmemektedir. 

Asfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden Asfutmsifwffutsh ne demek?

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz Nisan ayında kameralar karşısına geçerek Amerika ulusunun tanımını tek bir kelime ile özetlemek istemişti. "Amerika, tek bir kelime ile tanımlanabilecek bir ulustur: Asfutmsifwffutsh." şeklinde konuşan Biden'ın anlamsız ifadelerine tüm dünya hayret etmişti.

Asfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden Asfutmsifwffutsh ne demek?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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