Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücrete 2021 yılında yapılması planlanan zam oranı için görüşmelere başlandı. Asgari ücret belirleme komisyonuyla birlikte birçok dernek ve sendikanın yer aldığı toplantılardan ilki 4 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Maaşı asgari tutarda olmasa da tüm çalışanları ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantıları takip eden vatandaşlar da arama motorlarında, Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? | Asgari ücret 2021 ne zaman belli olur? | İkinci toplantı tarihi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ

2021 yılında asgari ücrete uygulanacak zam oranlarının belirlenmesi için, asgari ücret belirleme komisyonu ile birlikte sendika ve çeşitli derneklerin de yer alarak görüş belirttiği toplantıların ilki 4 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

1. Toplantı _____ 4 ARALIK

2. Toplantı _____ 15 ARALIK

3. Toplantı _____ 22 ARALIK

4. Toplantı _____ HENÜZ NETLEŞMEDİ

ASGARİ ÜCRET 2021 NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari ücrete uygulanacak zam oranı, yapılan 4. toplantının ardından belli olacak. Geçtiğimiz sene 26 Aralık tarihinde belirlenen asgari ücretin 2021 yılı için ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

İLK SENARYO

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

İKİNCİ SENARYO

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

DÖRDÜNCÜ SENARYO

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

BEŞİNCİ SENARYO

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2020?

2019 yılında yapılan çalışmalar dahilinde, asgari ücret 2020 zammı, önceki yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı ve brüt asgari ücret, 2020 yılında 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

Brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan, SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli ya da bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterir. Her yıl aralık ayında yapılan asgari ücret görüşmelerinin akabinde, bir sonraki senenin zam oranı belirlenir.

2020 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 220,62 TL

220,62 TL Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

264,75 TL Evli, eşi çalışmayan , 1 çocuklu 297,85 TL

, 1 çocuklu 297,85 TL Evli, eşi çalışmayan , 2 çocuklu 330,94 TL

, 2 çocuklu 330,94 TL Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL.

3 çocuklu 375,07 TL. Evli, eşi çalışan 220,62 TL

220,62 TL Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL

1 çocuklu 253,72 TL Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL

2 çocuklu 286,82 TL Evli, eşi çalışan , 3 çocuklu 330,94 TL

, 3 çocuklu 330,94 TL Evli, eşi çalışan , 4 çocuklu 353 TL

, 4 çocuklu 353 TL Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH)

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2020 yılında % - 1,5'ten % - 0,8'e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi % 4,2'den yüzde 4,1'e indi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 10,58'den 12,47'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 11,07 olarak kayıtlara geçti.

Asgari ücretin belirlenmesindeki en önemli etken son enflasyon rakamları oluyor. Geçen yıla bakıldığında yüzde 12 olarak açıklanan enflasyona oranla, asgari ücrete yüzde 15 zam yapılarak net 2 bin 324,70 TL olması sağlanmıştı.

Son gelişmeler göz önüne alındığında asgari ücrete 2021 yılında 2020'ye oranla daha fazla zam yapılması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 asgari ücret zammı için yaptığı açıklamasında; ''Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız'' diyerek 2021 asgari ücret görüşmeleri için işçilere müjdeli haber vermişti.