Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? 4. toplantı sonucu ne oldu? başlıkları internet mecrasında çokça bakılanlar arasına girdi. Milyonlarca çalışan ve işveren tarafından sıklıkla araştırılan bu konuyla ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde derledik.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI SONUÇLARI NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Bakan Selçuk açıklama yaparak, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık'ta gerçekleşti.

Basına kapalı şekilde yapılan ve 3 saat süren toplantıda Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini komisyona sundu. Heyetteki ücretli işçi Özgül Yardımcı ise asgari ücretlilerin sorunlarını aktardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışan işçiler için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışan işçiler için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Açıklamaya göre, asgari ücretin belirleneceği son toplantı, 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLDU?

Toplantıda TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıklamasının ardından 2021 yılında ücretin ne kadar olacağı da çok daha fazla merak edilmeye başlandı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyon ile paylaştı.

Asgari ücret, şu an bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde ise net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için normal işçilerden farklı olacak şekilde gelir ve damga vergisi kesilmediğinden dolayı net 2 bin 501 lira 55 kuruş şeklinde hesaplanıyor. Şu anda işverene toplam maliyet ise bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt ücret oluştururken 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da yapılacak toplantıyla asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağı kesinleşecek.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI SONUCU NE OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Toplantının henüz gerçekleşmemesinden ötürü asgari ücret ile ilgili herhangi bir detay açıklanmadı.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ederken, asgari ücrette ne kadar değişiklik yapılacağına dair ortaya atılan senaryolar şu şekilde;

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

2021 enflasyon tahminini yüzde 8 olarak öngören OVP, asgari ücret 2021 tahmini için, yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur yorumu yaptı.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

2021 enflasyon tahmini için yüzde 9.4 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, yüzde 9.4 oranında artış olursa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE

2020 enflasyon tahmini için son raporunda yüzde 12.1 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, bu oranda artış olursa eğer brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olacak.

TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.