Asgari ücret 2021 yılında ne kadar olacak? Senaryolar belli oldu
CNNTÜRK ekranlarında Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına canlı yayınla bağlanan CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, 4 Aralık Cuma günü toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı kararlarla ilgili oluşan senaryoları izleyicilere aktardı.
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30 Kasım 2020 Pazartesi 14:22
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