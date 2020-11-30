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  3. Asgari ücret 2021 yılında ne kadar olacak? Senaryolar belli oldu

Asgari ücret 2021 yılında ne kadar olacak? Senaryolar belli oldu

CNNTÜRK ekranlarında Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına canlı yayınla bağlanan CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, 4 Aralık Cuma günü toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı kararlarla ilgili oluşan senaryoları izleyicilere aktardı.

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30 Kasım 2020 Pazartesi 14:22
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