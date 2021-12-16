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Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para?

Asgari ücret için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Son rakamlardaki tahmin artışları vatandaşı bir hayli heyecanlandırırken, "Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para?" soru başlıklarını da beraberinde getirdi. İşte tüm detaylar...

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para?

Son günlerde vatandaşın tek gündemi olan asgari ücrete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun rakamları kamuoyuna, 16 Aralık 2021 saat 11.00'da gerçekleştirilecek toplantının ardından sunacağı bekleniyor. Peki, Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para? İşte merak edilen tüm detaylar...

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para?

ASGARİ ÜCRET 2022 AÇIKLANDI MI? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, KAÇ TL, KAÇ PARA?

Milyonlarca çalışanı ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, taraflar bugün, 4'üncü kez bir araya gelecek. Asgari ücret için geri sayım sayım başlarken, son rakam tahminleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yüksek zam' sözleriyle yüzde 40 artışa geçti. 

16 Aralık 2021 saat 11.00'da gerçekleşecek olan toplantının ardından, merakla beklenen rakamların açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret henüz açıklanmadı, açıklanır açıklanmaz haberimize ekleme yapılacaktır.

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kulislerdeki son rakamın 4070 ila 4090 lira arasında olacağı belirtiliyor. Net rakamların bugün akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Abdulkadir Selvi'nin "Asgari ücretin 4 bin 20 veya 4 bin 70 olacağı yönünde duyumlar aldım" demesinin ardından, gözler  Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı karara çevrildi.

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para?

PRİMDE İNDİRİM TALEBİ

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç para?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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