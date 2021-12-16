Asgari ücret 2022 canlı yayın | Asgari ücret toplantısı A Haber canlı yayın izle

Türkiye milyonlarca çalışan ve ailelerini yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde merakla beklenen son toplantı bugün yapılacak. Bu kapsamda toplantıdan çıkacak kararın ne olacağını merak edenler toplantıyı izlemek istiyorlar. Bu kapsamda Asgari ücret 2022 canlı yayın | Asgari ücret toplantısı A Haber canlı izle başlıkları internette çokça araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 CANLI YAYIN | ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI A HABER CANLI YAYIN İZLE

Asgari ücretin 2022 yılında tutarının açıklanacağı toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'da başladı. Toplantı sonrası taraflar basın karşısına geçerek açıklama yapacak ve 2022 asgari ücretini açıklayacaklar. Asgari ücret toplantısını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda sürdürülen bütçe görüşmelerinde asgari ücret zammına ilişkin olarak," Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." ifadelerini kullanarak beklentileri yükseltmişti.

İŞÇİ VE İŞVERENİN ASGARİ ÜCRETE BAKIŞI

Öte yandan işçileri temsil eden TÜRK-İŞ 4 bin TL'nin kırmızı çizgisi olduğunu açıklarken komisyonda işverenleri temsil eden TİSK ise 3 bin 500 TL'lik rakamı geçtiklerini, rakamın artması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

KULİSLERDE 4 BİN TL VE ÜZERİ KONUŞULUYOR

Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücret konusunda tarafların 3900 TL'de anlaştıkları, söz konusu artışın 4 bin TL olması için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, asgari ücret zammı konusunda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı 4 bin 150 ve 4 bin 200 bandına çıkaracak” demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90