Asgari ücret 2022 canlı yayın | Asgari ücret toplantısı A Haber canlı yayın izle
2022 yılına ilişkin asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı sonrası açıklanacak. Bu kapsamda toplantıyı canlı olarak izlemek isteyenler için Asgari ücret 2022 canlı yayın | Asgari ücret toplantısı A Haber canlı yayın izle haberimizde...
Türkiye milyonlarca çalışan ve ailelerini yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde merakla beklenen son toplantı bugün yapılacak. Bu kapsamda toplantıdan çıkacak kararın ne olacağını merak edenler toplantıyı izlemek istiyorlar. Bu kapsamda Asgari ücret 2022 canlı yayın | Asgari ücret toplantısı A Haber canlı izle başlıkları internette çokça araştırılıyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 CANLI YAYIN | ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI A HABER CANLI YAYIN İZLE
Asgari ücretin 2022 yılında tutarının açıklanacağı toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 11.00'da başladı. Toplantı sonrası taraflar basın karşısına geçerek açıklama yapacak ve 2022 asgari ücretini açıklayacaklar. Asgari ücret toplantısını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda sürdürülen bütçe görüşmelerinde asgari ücret zammına ilişkin olarak," Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." ifadelerini kullanarak beklentileri yükseltmişti.
İŞÇİ VE İŞVERENİN ASGARİ ÜCRETE BAKIŞI
Öte yandan işçileri temsil eden TÜRK-İŞ 4 bin TL'nin kırmızı çizgisi olduğunu açıklarken komisyonda işverenleri temsil eden TİSK ise 3 bin 500 TL'lik rakamı geçtiklerini, rakamın artması için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.
KULİSLERDE 4 BİN TL VE ÜZERİ KONUŞULUYOR
Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücret konusunda tarafların 3900 TL'de anlaştıkları, söz konusu artışın 4 bin TL olması için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti. TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, asgari ücret zammı konusunda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı 4 bin 150 ve 4 bin 200 bandına çıkaracak” demişti.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90