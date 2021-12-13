Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ilk iki toplantıda rakam verilmemişti. Üçüncü toplantıda işveren tarafı 3100 TL rakam verirken, TÜRK-İŞ ise asgari ücret için 3900 lira teklif etmişti. Vatandaşlar asgari ücrette rakamın ne olacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda, Asgari ücret 2022 de kaç para olacak? Asgari ücret kaç lira oldu? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 2022 DE KAÇ PARA OLACAK?

Asgari ücret son toplantısı 13-17 Aralık haftasında gerçekleşecek. Bugün de gerçekleşecek olması ihtimaller arasında yer alıyor. Peki hangi rakamlar ön plana çıkmakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin Türkiye'de 6 milyon asgari ücretli çalışan bulunduğunu belirtirken bu kişilerin ailelerin de hesaba katılması gerektiğini söyledi.

Bakan Bilgin işçilere, işverenler ve profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını ifade etti. İşçilerin çoğunluğunun oran olarak yüzde 37'sinin 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentisi bulunduğunu aktardı. Yüzde 9'luk bir oranın, 4 bin liranın üzerinde rakam verdiğini söylerken daha aşağıda olması gerektiği belirtenler de olduğunu aktardı. Bunların özellikle küçük işletme çalışanları olduğunu ifade etti. Nedeni olarak ise burada çalışan kişilerin maaşları artarsa işten çıkma korkuları bulunduğunu vurguladı.

Bakan Bilgin bu istekler doğrultusunda işçilerin beklentisini karşılayacak bir asgari ücret zammının gerçekleşeceğini belirtti. Bu rakamın bir bayram havası oluşturacağını söyledi.

Ekonomide dalgalanmaların bulunduğunu belirten Bilgin, bu yüzden asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanmasının daha önemli olduğunu ifade etti. Asgari ücretin bu kadar tartışılması ve gündeme gelmesinin nedeni olarak ise enflasyonist ortamı gösterdi.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLDU?

Asgari ücrette kesin rakam henüz belli olmadı. Açıklandığı anda haberimizde yer alacaktır. Nihai asgari ücretin 13-17 Aralık haftasında netleşeceği tahmin ediliyor.