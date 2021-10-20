Her yıl Kasım ayında yeni yılda uygulanacak olan asgari ücretin tutarını belirlemek için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu yapacağı toplantıların ardından asgari ücreti belirleyecek. Görüşmelerin başlamasına kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını araştırmaya başladılar. Peki Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? Ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belirlenir? İşte merak edilen sorulara yanıtlar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücretidir. Bu ücret her yıl ekonomik verilere göre değişime uğramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan Asgari Ücret Yönetmeliğinde asgari ücretin tanımı şöyle yapılmıştır:

"İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti"

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyenin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Komisyonda işçileri en fazla üyeye sahip olan Türk İş, işverenleri ise TİSK temsil etmektedir. Hükümet kanadından da 5 kişi komisyonda yer alır. Komisyon, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan görüşmelerde işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücret önerisini kabul etmiş, işçi temsilcisi Türk İş ise teklifi kabul etmeyerek masadan kalkmıştı. Asgari ücret komisyondaki oy çokluğuyla belirlendiği için yeni asgari ücret belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret zammına ilişkin olarak bir oran ve tutar bulunmamaktadır. Asgari ücret zammına enflasyon oranı ve yüzde 5 olarak yapılan ücret eklenmektedir.

Asgari ücrete Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi göre yüzde 17,63 olursa bu oranda yapılacak zamla 2021 yılında 2 bin 825,90 TL olan asgari ücret 2022 yılında net 3 bin 223 TL olacaktır. Eğer yüzde 19, 58 oranında enflasyon zammı yapılırsa asgari ücretin tutarı 3 bin 375 TL olacak.

Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin ayrıca şu tahminler bulunmaktadır:

İLK TAHMİN

Enflasyon beklendiği gibi yüzde 16 olarak gerçekleşirse, 2022 yılında asgari ücretin brüt 4 bin 364,50 lira, net olarak ise net 3 bin 447,50 lira olması bekleniyor.

İKİNCİ TAHMİN

Eğer enflasyon şuan olduğu gibi yüzde 19 düzeylerinde kalır ise asgari ücretin brüt 4 bin 471,50 lira, net tutar olarak ise 3 bin 531,25 lira olabileceği ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELİRLENİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapacağı görüşmeler sonrası 2022 asgari ücreti belirlenecek. Geçtiğimiz yıl asgari ücret 28 Aralık 2020 tarihinde belirlenmişti. Asgari ücret görüşmelerinin Kasım ayında başlaması, 2021 Aralık ayının son haftasında ise 2022 yılı asgari ücretinin belirlenecek.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR? İŞTE YIL YIL ASGARİ ÜCRET RAKAM TABLOSU

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çalışanların yanı sıra milyonlarca vatandaşı şu yollarla etkiliyor:

– Asgari geçim indirimi

– İşçi ve işverenin sosyal güvenlik primleri

– Bağ-Kur primleri

– Genel Sağlık Sigortası primi

– İşsizlik Sigortası primi

– Sosyal Güvenlik Destek Primi

– Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı

– İhbar tazminatı

– Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği idari para cezaları

– Çeşitli vergilerle ilgili para cezaları

– Ücretten kesilen gelir ve damga vergisi

– Çıraklar ve stajyer öğrencilerin SGK primleri ve ücretleri

– Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması

– İsteğe bağlı sigorta primleri

– Taksici, dolmuşcu, rehber ve part – time çalışanların sigorta primleri

– İkili sözleşme bulunmayan ülkelere çalışmaya giden işçilerin sigorta primleri

– Genel Sağlık Sigortası ödemelerinde gelir testi kriteri

– Geçici işsizlik ödeneği

– İşsizlik maaşı

– Evde bakım ücreti

– 65 yaş ve engelli aylığı

– Emekli aylıkları

– Teşvik uygulamalarındaki sübvansiyonlar

– Bireysel Emeklilik Sigortası için sağlanan devlet katkısı